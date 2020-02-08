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Разумков рассказал о своей зарплате

8 февраля, 02:14

«Это рост по сравнению с прошлым годом», - добавил Разумков

Скриншот

Скриншот

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумковза январь 2020 года получил 38 тыс. грн заработной платы.

Об этом Разумков сообщил в ток-шоу на одном украинском телеканале, – пишет "Укринформ".

"Если говорить за январь, если не ошибаюсь, я получил 38 тысяч. Зарплата действительно немного выросла с учетом налогов где-то на 3600, если я не ошибаюсь, – это в целом, и из этого отнимите почти 20%. Это рост по сравнению с прошлым годом", – отметил Разумков.

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На вопрос, хватает ли ему и его семье этих средств, спикер ответил: "Я когда сюда (на должность главы ВР, – Ред.) шел, то честно говорил, что я достаточно обеспеченный человек, у меня есть средства. Я понимал на что я иду, и возможно, уровень моей жизни тогда не будет соответствовать тому, что я буду получать в будущем. Однако это мой выбор, и мне хватает".

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Ткаченко (слева) и Кучеренко. Скриншот

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет уменьшить разрыв между зарплатами мужчин и женщин. Как известно, в некоторых отраслях женщины получают на 40% меньше, чем мужчины.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук уточнял, что зарплата министров и их заместителей теперь будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Как известно, средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Верховная Рада зарплата чиновников Дмитрий Разумков

Источник: Укринформ

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