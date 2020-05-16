Разумков рассказал о "тяжелой и небыстрой" деоккупации Крыма

По мнению спикера Рады, в возвращении полуострова будут использоваться три главных метода

Возвращение оккупированного Россией Крыма под контроль Украины будет "тяжелым и небыстрым процессом".

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает "Радио Свобода".

"Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня и всячески его прорабатывать на разных уровнях. Также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план", - рассказала председатель парламента.

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По его словам, главными методами возвращения этих территорий он считает международное давление, экономические санкции, а также успешное экономическое развитие Украины. Как утверждает председатель парламента, быстро вернуть эти территории не удастся.

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"Быстро мы этого не сделаем, но и оставлять или отдавать свои территории – тоже невозможно", - резюмировал Разумков.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады заявил о планах рассмотрения парламентом законопроекта о референдуме.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер сделал циничное заявление, призвав снять санкции с России, и заявил, что оккупированный Крым Украине не отдадут. На это посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари "другу" Путина, что полуостров вернется еще при жизни бывшего канцлера.

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