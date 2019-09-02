Разумков рассказал, сколько законопроектов Зеленский уже подал в Верховную Раду

В настоящее время субъектами законодательной инициативы зарегистрировано почти 300 законопроектов

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня на рассмотрение Верховной Рады уже внесены 300 законопроектов, из которых 67 определены президентом Украины Владимиром Зеленским как безотлагательные. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"В настоящее время субъектами законодательной инициативы зарегистрировано почти 300 законопроектов, из которых 67 определены президентом Украины для безотлагательного рассмотрения", - сказал он.

Разумков напомнил, что в отношении 59 таких законопроектов уже есть проголосованные решения о сокращенной процедуре их подготовки к рассмотрению.

Реклама

Он также сообщил, что внесены 7 законопроектов об изменениях в Конституцию, которые требуют голосования и направления на заключение Конституционного суда Украины.

Также Разумков напомнил, что до 15 сентября Кабинет министров должен внести в парламент проект бюджета на 2020 год.

Ранее Разумков сообщил, что Верховная Рада на этой неделе проведет только одно пленарное заседание – 3 сентября – и планирует рассмотреть законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Читайте также: Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Спикер Рады отметил, что депутаты в пленарном режиме будут работать только во вторник, остальные дни – в комитетах. Завтра планируется рассмотрение повестки дня сессии.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа состоялось первое заседание парламента нового созыва. Первый день оказался кардинально не похож на старты парламентов предыдущих созывов. Казалось, партия власти задалась целью как можно ярче продемонстрировать всем, что они – совсем не такие, как их предшественники. И у них это получилось. Читайте подробней, как отработала первый день Верховная Рада.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама