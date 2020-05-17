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  1. Новости политики

Разумков: Разведение сил на Донбассе – это правильный шаг, но есть одна проблема

17 мая, 07:34

Сергей Мартынец

Спикер отметил, что на первых участках разведения стало меньше обстрелов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже рассказывал о "тяжелой и небыстрой" деоккупации Крыма, а теперь высказал мнение относительно разведения сил на Донбассе. Он считает единственной проблемой то, что силы отводятся не по всей линии разграничения.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По его мнению, разведение сил на передовой – это правильный шаг, но есть одна проблема.

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"Разведение, я думаю, – это правильный шаг. Единственная проблема, которая есть сегодня, – что разведение сделано не по всей линии разграничения. Если мы посмотрим на количество обстрелов, которые происходят на территориях, где было разведение, то их гораздо меньше. (Разведение. – Ред.) это один из путей для того, чтобы обстрелов стало меньше", – заявил Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле президент Владимир Зеленский побывал на линии разведения в ООС. Он сообщил военным, что Киев продолжает работать над разведением сил на новых участках фронта.

Напомним, в начале марта заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак говорил, что якобы была договоренность в течение недели определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, однако так ничего и не случилось. В начале апреля состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы, по итогам которых представитель украинской стороны заявил, что Россия срывает "нормандские" договоренности по Донбассу и блокирует новое разведение сил.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс разведение сил Дмитрий Разумков

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