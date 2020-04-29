Разумков сделал неожиданное заявление по люстрации чиновников

Ответственность должна быть персональной и наказывать нужно коррупционеров, а не всех подряд

Пока Конституционный суд продолжает решать судьбу закона о люстрации, спикер Верховной Рады Дмитрий Рзумков заявил, что не поддерживает ее. Он считает, что есть достаточно профессиональных и честных людей, которые попали под процесс очищения власти.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, он и раньше очень специфически относился к люстрации.

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"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах. Есть ли за ними коррупционный шлейф? Не мне судить, этим должны заниматься правоохранительные органы. Например, у меня были знакомые, которые не производили впечатление злостных коррупционеров вселенского масштаба", – сказал Разумков.

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Спикер считает, что ответственность должна быть персональной: если человек замешан в коррупции, то его не увольнять надо и не допускать к власти, а отправлять в тюрьму через расследование и суд.

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"Если же вы профессионал, человек с хорошей репутацией, не нажили себе дворцов за время своей службы, если вы качественно выполняли ту или иную функцию на той или иной должности, которая среди прочих попала под люстрацию, и из-за этого вас уволили, то я не понимаю, почему от вас нужно таким образом избавляться, если вы можете быть полезным этой стране", – резюмировал глава ВР.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Конституционном суде еще с июля прошлого года тянется рассмотрение закона "Об очищении власти" на соответствие Конституции. В то же время 18 января нынешнего года Европейский суд "забраковал" украинский закон о люстрации. В ЕСПЧ считают, что этот закон нарушает Конвенции о защите прав человека. В то же время украинская сторона подавала жалобу на данное решение в Большую палату ЕСПЧ.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят в 2014 году, после чего из государственных органов власти начали увольнять чиновников времен Януковича.

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