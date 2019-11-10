На рассмотрение партии поступило заявление самого Разумкова об уходе с должности главы политсилы

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии "Слуга народа". Сделал он это во время сегодняшнего съезда политической силы.

При рассмотрении вопроса о председательстве в партии Разумкова было отмечено, что поступило его заявление о сложении полномочий председателя политсилы. В итоге члены партии поддержали его инициативу.

"Принято решение удовлетворить заявление Дмитрия Александровича об увольнении с должности председателя партии "Слуга народа", – констатировал замглавы фракции в парламенте Александр Корниенко, который председательствует на съезде.

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В свою очередь Разумков рассказал о ближайших планах партии.

"Следующее, где нам надо будет сделать так, чтобы сказать, что такого раньше (в Украине – ред.) не было, это повторить результат президентских и парламентских выборов на местных выборах. Для этого нужно создать структуру. У партии всегда было мало времени и ресурсов, и команда увеличивалась, с одной стороны, быстро, а с другой стороны, не хватало людей для решения задач, которые стояли. Нам необходимо, что будет задачей для нового руководства партии, создать широкую партийную структуру, которая будет иметь представительство на областном уровне, региональные команды в каждом районе, сможет обеспечить коммуникацию с людьми", – сказал он, передает Интерфакс-Украина.

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После этого депутаты взялись рассматривать кандидатуру нового главы партии, которым, вероятней всего, станет Александр Корниенко.

Напомним, что Дмитрий Разумков возглавил партии в конце мая.

Недавно Дмитрий Разумков провел экскурсию по парламенту. Больше об этом смотрите в сюжете:

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