Разумков созвал Раду на внеочередное заседание: когда состоится и какие планы

Один из главных вопросов – разблокирование легализации игорного бизнеса в Украине

Верховная Рада 21 июля соберется на внеочередное заседание, на которое будет вынесено больше десятка вопросов. Его инициировали народные депутаты, собрав необходимое количество подписей.

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Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение.

"В связи с предложением народных депутатов, поданным в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины о созыве внеочередной сессии Верховной Рады, ... созываю внеочередную сессию ВР на 12:00 21 июля", – говорится в документе.

Отметим, что в предложенной повестке дня указан проект постановления №3650 о ликвидации старых и создании новых районов в Украине, который приняли сегодня.

Первым делом депутаты рассмотрят законопроект относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№3658). Возьмутся за восстановление института соцработников для поиска семей (лиц) и помощи им, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (№3807).

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Также депутаты рассмотрят важные законопроекты о разведке (№ 2412-д), об изменении в закон о публичных закупках для создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (№3739), займутся вопросом управления отходами (№2207-1-д).

Недавно Рада легализовала в Украине казино, но его заблокировали проектом постановления об отмене принятия закона об игорном бизнесе. Рада проголосует три таких проекта постановлений. Кроме того, парламент попытается разблокировать законы относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом, а также относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.

В повестку дня на внеочередное заседание внесены еще следующие законопроекты:

относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства (№3355-1);

внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства (№2259);

относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей (№2456);

о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (№3760);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования (реестр. № 2275);

о сельскохозяйственной кооперации (№0856);

об основах молодежной политики (№3718);

относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства (№3060).

Отметим, что 17 июля прошло последнее пленарное заседание третьей сессии девятого созыва Рады. Следующая сессия стартует с 1 сентября. Как сообщали новости "Сегодня", 16 июля состоялось торжественное заседание Верховной рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете. Смотрите полное выступление Зеленского в Раде.

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