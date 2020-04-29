Разумков созывает новое заседание Рады: что рассмотрят депутаты

В повестке дня так и не оказалось вопроса о назначении Саакашвили

Спикер парламента Дмитрий Разумков по требованию 159 народных депутатов подписал распоряжение о созыве нового внеочередного заседания Верховной Рады на 13:30 в четверг, сообщает пресс-служба ВР.

Так, одним из главных вопросов будет предложение народных депутатов применить особую процедуру сокращенного рассмотрения законопроектов во втором чтении, к которым подано большое количество поправок. В данном случае эта процедура запускается для принятия банковского закона, но его депутаты будут принимать уже на следующем заседании.

Также депутаты возьмутся за Временные следственный комиссии: один проект постановления касается отчета ВСК о взрывах на военных складах в Украине; второй – внесение изменений в постановление о создании ВСК по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, обнародованных в СМИ.

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Помимо этого Рада займется ратификациями ряда международных договоров.

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На повестке проект постановления об обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств и международным организациям по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины, незаконной аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Напомним, на днях Рада уже обращалась к Западу из-за попыток России избавиться от санкций.

Также Рада рассмотрит следующие вопросы:

законопроект №2769 о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекс Украины (относительно размера денежного залога);

законопроект №3329 о внесении изменения в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, которые непосредственно заняты лечением больных на COVID-19;

законопроект №2356 о мерах, направленных на погашение образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии;

законопроект №3132 о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты по совершенствованию системы органов Антимонопольного комитета.

Отметим, что в Раде не исключали, что 30 апреля может быть и два внеочередных заседания – одно инициировано депутатами, а второй может потребовать президент Украины. Также неоднократно обсуждался вопрос кадровых назначений. Так, например, Саакашвили анонсировал свое возможное назначение в Кабмин на четверг.

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