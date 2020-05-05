Разумков созывает внеочередное заседание: Рада рассмотрит два вопроса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады на 7 мая. Об этом говорится на сайте парламента.

"В связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВР созвать внеочередное пленарное заседание на 14 часов 7 мая", – говорится в распоряжении.

На повестке дня будут всего два вопроса:

законопроект №3380 о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19;

законопроект №3376 о внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней", которым предлагается определить размер обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, которые лечат больных коронавирусом.

Напомним, это внеочередное заседание инициировала оппозиция. В "Европейской солидарности" объясняли, что медикам должна быть предусмотрена денежная компенсация и за возможное заражение коронавирусом, и за гибель от COVID-19 (компенсация семье).

Как сообщали новости "Сегодня", на зарплаты медикам в Украине добавят 11 млрд гривен. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, когда врачам повысят зарплаты на 50%.

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