Разумков созывает внеочередное заседание Рады

Верховная Рада 16 апреля проведет внеочередное заседание в 13:00. Соответствующее распоряжение выдал спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 16 апреля 2020 года", – говорится в распоряжении.
Одним из главных вопросов будет законопроект №1043 о внесении из изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблением народными депутатами правами в ходе законодательной процедуры (второе чтение). Это связано с тем, что депутаты подают к некоторым документам большое количество поправок и это тормозит работу парламента.
Целью законопроекта является внедрить специальную процедуру рассмотрения законов с большим количеством поправок – ее смогут инициировать 150 депутатов, а поддержать – 226 и более. Особая процедура не применяется к законопроектам, к которым поступило менее 500 поправок, или количество поправок не превышает в пять раз количество статей (пунктов) принятого в первом чтении документа.
Каждая депутатская фракция и группа будет иметь право определить по пять важных неучтенных поправок, которые будут обсуждены и проголосованы на пленарном заседании.
Также в повестку дня включены следующие вопросы:
- президентский законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- законопроект №2653 о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение);
- законопроект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей;
- законопроект №2398-д об оборонных закупках (второе чтение).
Как сообщал новости "Сегодня", "слуги народа" придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону. Процесс рассмотрения большого количества поправок к законопроектам планируется изменить таким образом, чтобы и депутатов не обидеть, и не затягивать на месяцы принятие законов.
13 апреля Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела ряд важных законопроектов. Среди прочего, депутаты, наконец, разобрались с госбюджетом-2020 и перенаправили десятки миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом.
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