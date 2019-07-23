Разумков уверяет, что в партии не будет людей, которые будут работать на олигархов

Не будет индульгенции для своих, все будут отвечать в рамках действующего законодательства, – сказал Разумков

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Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркивает, что в ней не будет людей, которые будут работать на олигархов.

"В нашей политической силе не будет ни одного человека, который будет работать на олигархов. Если кто-то будет работать на олигархов, то он не будет в нашей политической силе, и это я расцениваю как коррупцию, как нарушение избирательного законодательства. И я хочу вас заверить, что не будет индульгенции для своих, все будут отвечать в рамках действующего законодательства", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

Слуга народа – 44,2%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4%;

Европейская солидарность – 8,8%;

Батькивщина – 7,4%;

Голос – 6,5%.

Напомним, что ранее мы писали о том, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также мы сообщали о том, кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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