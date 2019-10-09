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Разумков выступает за снижение проходного барьера в Раду

9 октября, 21:50

Спикер отметил, что Избирательный кодекс требует изменений

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что проходной барьер для партий в парламент следует снизить.

"Я считаю, что проходной барьер должен быть меньше, чем 5%. Это моя личная позиция. Каждая из фракций парламента будет иметь свою позицию", – сказал он в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем спикер отметил, что Избирательный кодекс, на который президент Украины наложил вето, требует изменений, и народные депутаты доработают этот документ.

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"Мне кажется, лучше, когда все-таки проходной барьер будет меньше – 3% или 2%. Чтобы новые политические силы могли попасть в Раду. Каким будет этот показатель, мне сложно говорить, поскольку я не участвую непосредственно в работе группы (по подготовке Избирательного кодекса к рассмотрению – ред.)", – сказал Разумков.

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Напомним, что после выборов президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

А недавно спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, как будут дорабатывать Избирательный кодекс.

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Рада проходной барьер избирательный кодекс Дмитрий Разумков

Источник: Интерфакс-Украина

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