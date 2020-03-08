Разумков: Я остаюсь в команде Зеленского

Спикер Рады рассказал о хороших отношениях с президентом

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков,который ранее рассказал, какой должна быть зарплата чиновников, заявил в эксклюзивном интервью в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", что остается в команде Зеленского.

"У меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в профессиональном плане и в личном общении. Это мое мнение, но думаю президент ее разделяет", – отметил он.

Напомним, на этой неделе произошли два внеочередных заседания парламента. В среду, 4 марта, был уволен Кабмин Алексея Гончарука и назначен новый состав правительства.

В четверг, 5 марта, в 18:30 также началось внеочередное заседание, на котором был уволен генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Недавно Разумков в интервью телеканалу "Украина 24" в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном рассказывал, что изменил в кабинете спикера. Смотрите об этом на видео:

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