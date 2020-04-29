Профильный комитет Верховной Рады уже утвердил банковский законопроект ко второму чтению и на внеочередном заседании 30 апреля депутаты попытаются запустить особую процедуру ускоренного рассмотрения документа. В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков говорит, что некоторые политические силы намерены отменить закон в Конституционном суде, если он все же будет принят.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Я не скрываю и говорю о том, что 16 тысяч правок – это не для того, чтобы закон сделать лучше. Это для того, чтобы затянуть процесс, а в данной ситуации – даже не затянуть, а парализовать процесс работы Верховной Рады", – сказал он.

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Спикер считает, что в случае стандартного рассмотрения всех 16 тысяч правок, процесс затянулся бы до осени, поэтому ни в коем случае нельзя парализовать работу парламента таким количеством поправок.

"Поэтому и была предложена так называемая особая процедура. Она позволяет в случае, если Верховная Рада решает, что эти правки направлены не на улучшение закона, а на то, чтобы парализовать работу институции, использовать процедуру, которая очень сильно в рамках закона сужает время рассмотрения такого законопроекта", – сказал Разумков.

В тренде Разумков: Закон о банках попытаются отменить в Конституционном суде

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В то же время он отметил, что уже есть заявления из разных фракций и групп (кроме "Слуги народа"), что они будут обращаться в Конституционный суд, если этот закон будет принят.

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"Это их право. Все в рамках закона. С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата у меня к нему тоже есть вопросы на самом-то деле. Я не могу согласиться со всеми нормами, которые там прописаны. Если мы говорим о конституционности или неконституционности этого закона, давайте дождемся окончательной его версии. Сегодня пока еще рано говорить, потому что нужно будет посмотреть, каким он выйдет из комитета, и какая таблица правок будет предложена к принятию фактически", – добавил глава ВР.

Как сообщали новости "Сегодня", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что банковский закон хотят принять за один день и называл примерную дату его рассмотрения. Документ будет приниматься по сокращенной процедуре.

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