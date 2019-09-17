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Разумков заверил, что обновление состава КСУ в Раде пока не обсуждается

17 сентября, 01:20

«Как только это будет, я думаю, мы сможем вернуться к дискуссии», - Разумков

В украинском парламенте сейчас не рассматривается вопрос возможного обновления состава Конституционного Суда.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, – пишет Укринформ.

"Относительно Конституционного Суда — по состоянию на сегодня так вопрос не стоит", – сказал спикер.

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Разумков добавил: "Я очень не люблю гадать на кофейной гуще, потому как только это будет, я думаю, мы сможем вернуться к дискуссии".

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Справка "Сегодня".

С 3 октября 2016 года по 24 июня 2019 года в Конституционный Суд поступило 1539 конституционных жалоб. Из них возвращено субъектам права на конституционную жалобу 996 (основная причина – неправильное оформление, не указаны аргументы относительно неконституционности оспариваемых норм закона или не указано право, нарушенное такими нормами). По 447 делам коллегия судей или Сенат КСУ приняли решение об отказе в производстве. По 3 делам производство закрыто. По 6 делам приняты решения КС (то есть жалобы в той или иной мере удовлетворены). На рассмотрении Суда находится 73 дела, на рассмотрении в Секретариате КСУ (в контексте соответствия формальным требованиям закона) – 14.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Конституционный суд признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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Рада парламент Конституционный суд обновление Разумков

Источник: Укринформ

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