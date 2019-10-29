Разведение сил на Донбассе: эксперт объяснил стратегическую выгоду

/ Фото: AFP

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Разведение сил в Золотом и Петровском и осуществление "формулы Штайнмайера" стратегически важны для Украины в качестве аргумента перед Европой, а Россия может проиграть в случае, если решить нарушить договоренности и пойти в атаку. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Он напомнил, что пункты о прекращении огня и отводе техники, как основа для дальнейших политических шагов, записаны в Минских договоренностях. Отведение техники – это гарантия, что прекращение огня будет постоянным.

"Да, определенные риски есть. Но риски в основном тактические. Даже если россияне воспользуются этой ситуацией и захватят соответствующие территории, это будет их стратегическое поражение в глазах Запада. Украина вынуждена идти на этот риск, нам нужны аргументы перед европейцами, что мы серьезно настроены на мир. Разведение и "формула Штайнмайера" – это наши аргументы для Европы, что мы хотим мира, а Россия – нет. А те, кто выступают против разведения, видят только тактические риски. А стратегическая игра такова, что нам нужны аргументы. Это та цена, которую Зеленский готов платить за то, чтобы встретиться с Путиным и лично попытаться что-то запустить. Но далее вполне вероятно ситуация будет развиваться так, как при Порошенко", – сказал Белесков.

Читай подробней о ситуации с разведением сил в материале сайта "Сегодня": Отвод сил на Донбассе: путь к миру или сдача украинских территорий.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно договоренностям в Минске разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

Смотрите также видео, как на днях президент Владимир Зеленский приезжал в Золотое пообщаться с ветеранами-добровольцами и местными жителями:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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