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Разведение сил на Донбассе: в ЕС рассказали, чего ждут от России

12 ноября, 16:36

Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений

/ Фото: Сегодня

В Европейском Союзе расценивают как "обнадеживающие сигналы" продолжающийся на Донбассе процесс зеркального разведения сил и средств сторон на трех пилотных участках, а также призвали Россию предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские договоренности.

Так прокомментировала в Брюсселе развитие событий на Донбассе пресс-секретарь высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Начало процесса разведения в Петровском (Донецкая обл. – Ред.), завершение вывода сил и техники в Золотом (Луганская обл.), а также прогресс, достигнутый в Станице Луганской (Луганская обл.), включая ремонтные работы на мосту, являются обнадеживающими сигналами с восточной Украины", - отметила она.

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Косьянчич уверена, что эти шаги, "безусловно, облегчат страдания гражданских лиц, живущих вблизи линии соприкосновения, которые несут основную тяжесть этого конфликта".

"Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. Мы также ожидаем, что и Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств", – подчеркнула пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

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В этой связи она напомнила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ остается "источником достоверной информации о ситуации на местах и должна иметь безопасный, надежный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе для обеспечения надлежащего мониторинга неподконтрольных украинскому правительству районов и их окрестностей".

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказывал, как проходит разведение сил на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона делает все по плану.

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Россия Донбасс Европа разведение сил

Источник: Интерфакс-Украина

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