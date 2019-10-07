Разведение сил на Донбассе: в Кремле сделали заявление

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Кремль отказывается гарантировать, что боевики на Донбассе будут выполнять договоренности по разведению сил. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса. Но вы знаете, что "республики" Донбасса – "самостоятельные" субъекты в урегулировании этого конфликта", Кремль не является стороной конфликта", – сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что вооруженные формирования боевиков будут отведены от линии соприкосновения на Донбассе.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий".

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"Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы были в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех (лидеров), чтобы все эти мероприятия выполнялись", - заключил он.

Как известно, 7 октября должен был стартовать второй этап разведения войск вблизи Петровского и Золотого, что в Луганской области, однако процесс сорван из-за обстрела боевиками позиций украинской армии в этом районе.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении войск на Донбассе. Президент Украины заверил жителей Петровского и Золотого, в которых планируется отвод войск, что они будут находиться в безопасности.

В свою очередь министр обороны Андрей Загорднюк недавно объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

Спикер парламента Дмитрий Разумков обещал, что вдоль линии разграничения на Донбассе на участках отвода подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины безопасность граждан будут обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия. В то же время в ходе визита в прифронтовую зону замначальника Нацполиции Вадим Троян заявил, что уже увеличивается количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах в процессе разведения сил. Подробней смотрите на видео:

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