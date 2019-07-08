Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости политики

Разведение сил у Станицы Луганской: Зеленский сделал заявление

8 июля, 18:13

Украинская сторона готова восстановить мост, заявил президент

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

"Мы будем ждать неделю, максимум – 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

Напомним, Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве заявил, что получил четкие заверения от руководства Европейского Союза – санкции против России за агрессию против украинского народа будут продлены. 

Он выразил уверенность, что наказание для Москвы за агрессию должно продолжаться до выполнения Минских соглашений и освобождения захваченных украинских территорий.

Напомним, в июне ЕС продлил два пакета санкций против России за невыполнение Москвой Минских соглашений.

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам саммита Украина и ЕС подписали пять соглашений. Евросоюз и Украину договорились о продолжении важных проектов с выделением десятков миллионов евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, Зеленский, Станица Луганская

Вы сейчас просматриваете новость " Разведение сил у Станицы Луганской: Зеленский сделал заявление". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский назвал единственный способ закончить войну на Донбассе

Сегодня, 17:55

Глава государства лично пригласил на Донбасс всех желающих снять с России санкции

Зеленский озвучил планы Украины по транзиту газа

Сегодня, 17:49

Заявление президента прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС

Мать душегуба Даши Лукьяненко ошарашила правдой о сыне

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Главные советы для удачной покупки подержанных автомобилей

Украина добилась важного успеха с новыми ракетами

Стало известно, сколько россиян одобряют оккупацию Донбасса

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

Леоненко о Динамо: С этими футболистами невозможно выиграть

Известная украинская певица попала в жуткое ДТП (фото)

"Если бы вырубил Макгрегора – сказали бы, что случайно попал"

Ребров: Я возмущен решением Петряка

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Трагедия в семье экс-президента: внезапно умерла первая леди

"Тюрьма ничему не научила". Кокорин сам себе роет могилу

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь