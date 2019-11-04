Разведение сил в Петровском переносится: Пристайко назвал причину

Сегодня должны были начать отвод войск на очередном участке, но все сорвалось

/ Фото: AFP

Разведение сил в Петровском переносится на неопределенный срок из-за обстрелов со стороны боевиков, хотя этот процесс должен был начаться уже сегодня.

Об этом сообщил совместном с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

Он пояснил, что украинская сторона начнет отвод войск только после установления семидневного режима тишины.

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"Что касается неразведення в зоне Петровского. Вы знаете, что по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня как раз, но несколько дней назад были обстрелы в районе разведения, не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также СММ ОБСЕ. Поэтому мы вынуждены были перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины", – сказал Пристайко.

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Министр еще раз напомнил, что после успешной демилитаризации Петровского, будет открыт путь к встрече "Нормандской четверки".

"Рассчитываем, что Российская Федерация все же найдет этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились", – добавил он.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого.

Говоря о ситуации в Петровском, то недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков. Отметим, что там, как и в Золотом, ожидают семидневного режима тишины.

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