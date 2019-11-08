Разведение сил в Золотом и Петровском: все подробности, фото и видео

Facebook 93-й омбр ВСУ "Холодный Яр"

Сегодня в районе Петровского и Золотого-4 (Катериновка) на Донбассе в 12:00 должно начаться разведение сил. Украинские военные запустят в воздух белую сигнальную ракету о готовности к отводу войск и будут ожидать такого же сигнала со стороны боевиков "Л/ДНР".

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко напомнил, что в районе Петровского был выдержан семидневный режим тишины, однако он опасается, что противник может сорвать не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушить международные договоренности.

Сайт "Сегодня" будет следить за процессом разведения сил на Донбассе, публиковать новости и фоторепортажи, давать актуальные комментарии экспертов, делать видеовключения с передовой.

10:45 ВСУ готовы к отводу войск: командующий ООС рассказал о ситуации в Петровском .

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10:17 Боевики продолжают атаковать украинских военных. ВСУ понесли потери под Авдеевкой, когда противотанковая ракета попала прямо в "Урал" бойцов 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

09:49 Стало известно, что на Донбассе погиб 23-летний боец ВСУ . Это был старший солдат Герман Бродников, служивший в 92-й омбр ВСУ.

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7 ноября

20:18 Президент Владимир Зеленский разъяснил ситуацию с приездом депутата Госдумы РФ в Золотое . Глава украинского государства объяснил, что резонансная поездка лидера российской шовинистической партии "Родина" Алексея Журавлева была совершена в Золотое-5, временно оккупированное боевиками. Он в нарушение украинских законов приехал на Донбасс, но не посещал подконтрольную Украине территорию.

16:39 Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказали временному поверенному по делам США в Украине Уильяму Тейлору и послу Франции в Украине Этьену де Понсену о ситуации на участках разведения на линии разграничения в зоне ООС .

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, что процесс разминирования территории планируется закончить до 9 ноября.

Говоря о ситуации в Петровском, недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков и оно было перенесено. Позже командующий ООС Владимир Кравченко назвал дату начала отвода войск в Петровском.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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