Разведение войск – не самоцель: Зеленский назвал настоящую причину отвода сил

Войска на Донбассе отводятся не ради самого разведения сил, а ради обеспечения реального режима тишины

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С разведением сил в Золотом приближается проведение "нормандских переговоров", но главную роль играет не сама встреча, а обеспечение устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом после завершения первого инвестиционного форума RE:Think Invest in Ukraine в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 октября.

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"Я думаю, что Нормандский формат очень сильно приблизили", – сказал он.

По словам Зеленского, главной целью разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.

"Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат – это еще одна возможность. То есть это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный", – добавил президент.

Владимир Зеленский указал, что украинская сторона идет нам разведение сил там, где это возможно.

"Где не можем, опасно – там не разводим. Надо говорить о каких-то других шагах. Поэтому все по чуть-чуть", – сказал он.

Напомним, политолог Владимир Фесенко подтвердил сайту "Сегодня", что разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в Нормандском формате в ноябре.

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