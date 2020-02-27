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Развитие ракетного вооружение и оборонных технологий: Зеленский подписал указ о госзаказе

27 февраля, 22:29

Елена Кузьмич

Сам документ частично засекречен

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о показателях государственного оборонного заказа на следующих три года.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства. Но сам важный документ частично засекречен.

В указе говорится о государственном оборонном заказе на 2020, 2021, 2022 годы.

Например, Кабинет министров должен обеспечить финансирование приоритетных проектов по развитию ракетного вооружения. Также он будет анализировать выполнение государственных контрактов и использование средств гособоронзаказа в 2019 году и принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение показателей.

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Также в Верховной Раде должны рассмотреть законопроекты, которые предложит правительство. Например, о разработке и производству вооружения, военной и специальной техники; об упрощении ввоза в Украину составляющих для производства продукции оборонного назначения; о привлечении иностранных инвестиций в общества, которые имеют стратегическое значение для обороны и безопасности государства, и иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс путем создания совместных предприятий; о преобразовании государственных коммерческих предприятий оборонно-промышленного комплекса в акционерные общества и их приватизации.

Правительство должно обсудить вопросы относительно создания целевого Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса; Агентства по развитию оборонных технологий; центрального органа власти, который был ответственный за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе. Также Кабмин должен позаботиться о разработке стратегии военно-технического сотрудничества.

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В свою очередь Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства поручено сделать осмотр оборонно-промышленного комплекса и до 21 мая 2020 представить на рассмотрение и утверждение СНБО отчет об этом.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в американской армии есть ракеты, которые в "семь раз быстрее, чем обычные ракеты".

А тем временем Россия похвасталась своим "оружием Судного дня".

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президент указ ракета СНБО оборона Владимир Зеленский госзаказ

Источник: Сегодня

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