Разворовывание ПриватБанка: загадочные заемщики – кто они

В ночь перед национализацией со счетов ПриватБанка по мошенническим схемам было выведено 16 млрд гривен

Разворовывание ПриватБанка: загадочные заемщики – кто они 2019-02-22T20:43:49+02:00 Политика В ночь перед национализацией со счетов ПриватБанка по мошенническим схемам было выведено 16 млрд гривен

Кто они, загадочные заемщики "Приватбанка"? И почему некоторые из них даже не знают, что брали кредит? Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам хищения "ПриватБанка". Кто виноват?"

Национальный банк Украины еще в 2015 году предупреждал о серьезных рисках банкротства "ПриватБанка" из-за "непонятных" займов. Чтобы спасти 20 миллионов вкладчиков от невозврата их средств, а всю банковскую систему Украины от кризиса – на спасение "ПриватБанка", который принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову – направлены ​​рекордные многомиллиардные транши из госбюджета.

18 декабря 2016 года Частное Акционерное Общество "ПриватБанк" было национализировано – оно перешло в стопроцентную собственность государства.

Правда, по утверждению тогдашнего председателя НБУ Валерии Гонтаревой, непосредственно в ночь перед национализацией со счетов "ПриватБанка" по мошенническим схемам было выведено 16 млрд гривен.

Дальнейший аудит "ПриватБанка" международным агентством KROLL выяснил, что в целом скоординированными действиями акционеров и менеджмента банка государству был нанесен ущерб минимум на 5,6 млрд долларов (или около 150 млрд грн). Это, для сравнения – более 60 млн пенсий, или почти 20 млн зарплат украинских работников. И речь не о минимальных, а о средних по Украине пенсиях и зарплатах.

В конце концов, за многомиллиардные мошенничества экс-владельцев "Приватбанка" расплачиваются все украинцы-налогоплательщики.

К уголовной ответственности за аферу до сих пор никто не привлечен.

Ранее мы писали, что претенденты на президентское кресло настаивают на расследовании аферы с ПриватБанком:

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив 2017 год с "минусом" почти в 23 млрд грн, однако уже в начале 2018 года "Приват" вышел на прибыль. Всего за текущий год ПриватБанк планирует получить не менее чем 4 млрд грн прибыли.

В Нацбанке надеются, что нынешнему руководству ПриватБанка удастся вернуть значительную часть средств, и таким образом компенсировать государственные расходы на дополнительную капитализацию банка. Речь идет о мерах, которые регулятор был вынужден принять в 2016-2017 годах после вывода бывшими владельцами "Привата" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым почти 150 миллиардов гривен.

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