"Реакция крайне странная": "слуги народа" обратились к силовиками из-за "пленок" Лероса

СБУ уже вызвала Гео Лероса на допрос, но фракция требует пересмотреть подход к этому делу

Депутаты "Слуги народа" обратились к руководителям правоохранительных органов Службе безопасности, Офису генпрокурора, Госбюро расследований, МВД с просьбой расследовать суть обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписей, на которых человек, якобы брат главы Офиса президента Денис Ермак, договаривается о назначениях на государственные должности. Сегодня СБУ уже приходила к Леросу.

По его словам, во фракции обеспокоены реакцией правоохранителей на действие Лероса.

"Реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной, ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам. Руководствуясь такой логикой, подобные обвинения можно было бы выдвинуть в адрес подавляющего большинства проектов расследований украинских СМИ, а также по преследованиям многих политиков, которые происходили в Украине в недавнем прошлом", – написал Потураев.

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Он привел в пример известные уже "пленки Мельниченко", или журналистское расследование по "делу Свинарчуков", о которых никто мог и не узнать вообще.

"Мы обращаемся в правоохранительные органы, а именно в Генпрокуратуру, ГБР, НАБУ и МВД о необходимости в первую очередь расследовать непосредственно суть обнародованных на пленках записей. А еще призываем их исключить действия, которые можно было бы рассматривать как давление или преследование народного депутата Украины", – добавил коллега Лероса.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно правоохранители завели уголовное дело из-за скандала с братом Ермака. Так, народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос у себя в Facebook обнародовал видеозаписи, что якобы брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

В итоге Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

В свою очередь Андрей Ермак прокомментировал скандал с "пленками". По его словам, Гео Лерос лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, однако Ермак пресек эти попытки. Глава ОПУ подчеркнул, что это происходило в Офисе президента и этому есть свидетели.

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