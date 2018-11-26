Реакция мира на нападение россиян на украинские корабли: Агрессия и нарушение международного права

Вооруженная провокация россиян в Азовском море и Керченском проливе, осуществленная против украинских кораблей вызвала резко негативную реакцию мировой общественности. Американские и европейские дипломаты и эксперты осудили действия Кремля и призвали США, НАТО и ЕС решительно действовать в ответ.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава осуждает российскую агрессию против Украины в Керченском проливе и требует немедленно освободить захваченные украинские военные судна.

"Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации", – написала Фриланд в своем микроблоге Тwitter.

Она также отметила, что "Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины".

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер призвал Соединенные Штаты отреагировать на развитие событий в Азовском море. В своем Тwitter дипломат написал: "Заявление пресс-секретаря НАТО выражает поддержку Украине и призывает Россию уважать международное право по Керченскому проливу. Было бы хорошо, чтобы Соединенные Штаты сказали что-то другое, чем твит Дональда Трампа, который показывает недостаток его понимание финансирования НАТО".

Аналитик американского центра The Atlantic Council Андерс Аслунд также призвал Трампа и Госдепартамент США выразить решительный протест агрессивным действиям России в отношении Украины.

"Сводится к тому, что Россия постепенно делает шаг за шагом, чтобы отрезать Украину от Азовского моря и международных морских перевозок. Запад и НАТО должны решительно отреагировать, пока не поздно", – заявил он.

Экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер также прокомментировал события: "Россия обострила конфликт в Украине, блокируя Керченский пролив между Азовским и Черным морями. Это произошло после того, как Россия протаранил украинский буксир, который сопровождал украинские военно-морские суда из Одессы в Мариупольский порт".

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своем Тwitter написал: "Решительно осуждаю попытку России физически заблокировать Керченский пролив и таран украинского корабля. Это нельзя трактовать иначе как акт агрессии и очередное вопиющее нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона".

Журналист Радио "Свобода" Кристофер Миллер пишет: "Огромный удар для слабого украинского флота. Потеряны три корабля, включая два вооруженных, что составляет примерно треть всего вооруженного флота страны. Россия захватила несколько судов, когда аннексировала Крым в 2014 году".

"Очень значительная новая агрессия от России. Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН", – сообщает экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр.

Аналитик американского канала CNN Марк Гертлинг пишет, что это может стать "одним из крупнейших кризисов, с которым сталкивается действующая администрация" Белого дома, и это проверяет "решимость и способность действовать в условиях кризиса".

"Станет хуже, – считает Гертлинг. – Есть сообщения о проверках для украинских грузовых судов. Путин считает, что он может делать это без последствий, и это поможет поднять ему рейтинги" среди россиян".

"Украина. Суверенная нация. Один из наших партнеров. Место, где американские солдаты помогают поддерживать безопасность. Нация, которая мужественно противостоит постоянным вторжением России. Я знаю, как США ДОЛЖНЫ отреагировать на это. Или мы сделаем это?" – задает риторический вопрос аналитик

Смотрите выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" Смотрите в выпусках в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Как известно, в ходе заседания СНБО было принято решение о введении военного положения в Украине. Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

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Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".