Реакция Украины на расследование по MH17 и первое испытание Javelin: главные новости недели

А тем временем депутаты, наконец, взялись за создание Антикоррупционного суда, прошли полпути, но снова не закончили дело

Отчетная неделя стала богатой на переговоры президента Украины Петра Порошенко с лидерами нескольких стран. Также, наконец, началось долгожданное рассмотрение в парламенте законопроекта об Антикоррупционном суде, а на Донбассе впервые побывал иностранный президент.

Переговоры Порошенко с лидерами стран

Все переговоры состоялись в телефонном режиме. Порошенко переговорил с Меркель после того, ка несколькими днями ранее канцлер Германии пообщалась с Путиным. Она рассказала украинскому президенту о встрече с российским лидером. Также собеседники ожидаемо обсудили ситуацию на Донбассе и общие усилия для имплементации Минских договоренностей, а также вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока – 2". В свою очередь Порошенко рассказал о важном вопросе, который Меркель поднимала на встрече с Путиным.

Также Порошенко обсудил с премьером Британии Терезой Мэй способы противостояния агрессии РФ. Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ. Также уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде.

Порошенко и президент Турции Раджеп Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле. Также шла речь о пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

С президентом Словакии глава украинского государства обсуждал Саммит НАТО и экономическое сотрудничество.

В то же время в Украине приехала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая встретилась с украинским лидером. Глава государства отметил, что в разговоре с ним Кальюлайд заверила – Эстония полностью поддерживает введение миротворцев на Донбасс.

Визит президента Эстонии на Донбасс

На этой неделе зону боевых действий впервые посетил глава иностранного государства – президент Эстонии Кальюлайд прибыла на Донбасс. Ее там встретили согласно украинской традиции – с хлебом и солью, а также командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев, что уже также стало традицией для встречи иностранных гостей. После общения с руководством области и военным командованием эстонский лидер собиралась встретиться с простыми военными и местными жителями.

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Еще накануне поездки на Донбасс, после встречи с Порошенко, президент Эстонии сделала заявление по Донбассу, указав, что что мировое сообщество не воспринимает конфликт как замороженный, а как продолжающийся горячий конфликт.

Первые испытания Javelin в Украине

22 мая Порошенко показал видео первых пусков американских ПТРК Javelin. Президент отметил, что это очень эффективное оборонительное оружие. Также стоит отметить, что стрельбы проводились не по макетам, а по реальным танкам.

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Позже глава государства проверил готовность вооруженных сил к боевому использованию ракетного комплекса и рассказал, когда ВСУ применят Javelin на Донбассе. По его словам, предоставленные Украине американцами противотанковые ракетные комплексы будут использоваться в зоне боевых действий в случае полномасштабного наступления со стороны пророссийских боевиков.

Реакция Украины на расследование MH17

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Были представлены доказательства причастности российского ЗРК "Бук" к атаке по малазийскому самолету в небе над Донбассом. Так, Петр Порошенко, комментируя доклад международных следователей, сказал, что зло будет наказано, а справедливость восстановлена. По мнению президента, есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения.

Присутствовавший на пресс-конференции в Нидерландах глава СБУ Василий Грицак призвал сознательных россиян "сдать" информацию по сбитому MH17. Глава СБУ отметил, что Россия не хочет сотрудничать со следствием, и он обратился к российским военным.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в связи с докладом голландцев заявила, что Украина подаст в суд ООН доказательства финансирования Россией терроризма. Киев включит факт поставки российского ЗРК "Бук" на Донбасс в меморандум о финансировании Россией терроризма.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий резко высказался, заявив, что "международному преступнику Путину наказание неотвратимо". Он уверен, что Кремлю не удастся замаскировать свои преступления и избежать ответственности.

Также Петр Порошенко дал поручение МИДу рассмотреть вопрос присоединения Украины к Нидерландам и Австралии в инициированном ими процессе по привлечению России к ответственности за сбитый MH17. После опубликования доказательств по "Буку" голландцы и австралийцы намерены передать дело в международный суд.

Рассмотрение в Раде закона об Антикоррупционном суде

В среду, 23 мая, Верховная Рада, наконец, взялась за создание Антикоррупционного суда. Депутаты должны рассмотреть более 1900 поправок к документу и в первый день, за час работы, прошли 235 поправок.

На следующий день депутаты добрались до отметки в 1000 рассмотренных поправок, однако так и не смогли закончить дело на этой пленарной неделе. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко объяснила, когда примут закон и что помешало в этот раз. Также она отметила, что на решение по законопроекту выйдут в июне.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, почему голосование по Антикоррупционному суду затянулось. По его словам, изначально прогнозы по голосованию законопроекта об Антикоррупционном суде во втором чтении не предусматривали высокой активности работы депутатов. Председатель Рады отметил, что "это обычная практика подобных реформ" и похожая ситуация сложилось с принятие пенсионной и медицинской реформ, которые рассматривали три недели.