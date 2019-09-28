"Реальная потеря": как в Украине отреагировали на отставку Волкера

Курт Волкер / Фото: yes-ukraine.org

Решение спецпосланника Госдепартамента США по Украине Курта Волкера подать в отставку после обнародования скандального разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвало резко отрицательную реакцию в Украине.

Так, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает отставку американского дипломата реальной потерей.

"Курт Волкер – это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему небезразличны, это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жаль. Это только начало", – написал бывший глава украинского МИДа.

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко считает новость об уходе Волкера "тревожной".

"Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства со США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии", – подчеркнул экс-глава государства.

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"С Куртом нам в Украине чувствовалось увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США. Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любом преемнику. Искренне благодарен, Курт!", – добавил Порошенко.

Директор Института мировой политики Евгений Магда тоже не видит плюсов в отставке Курта Волкера.

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"Возможный главный минус – отмена должности спецпредставителя Государственного департамента по Украине. К сожалению, момент для этого благоприятный", – считает политолог.

"Баланс – нужно помнить, что Украину "сдать" не может никто, кроме самих граждан Украины. Мы сейчас в сфере большой геополитической турбулентности, поэтому нужна внутренняя консолидация, а с этим – сложно", – посетовал Магда.

Напомним, по сообщению американских СМИ, Волкер мог быть задействован в обсуждении дела сына Джо Байдена с украинскими официальными лицами. Он фигурирует в числе сотрудников Госдепа, информацию о которых запросили члены палаты представителей, расследующие "украинское дело".

По данным СМИ, в пятницу, 27 сентября, Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему решение об отставке.

Напомним, что ранее инцидент с жалобой неназванного агента ЦРУ на президента США Дональда Трампа из-за его якобы давления на украинские власти, вывел хозяина Белого дома из себя.

Американский президент напомнил, что сам информатор никогда не видел стенограмму звонка его разговора с Зеленским, а "просто что-то об этом слышал".

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Все подробности в спецтеме Отставка Волкера

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