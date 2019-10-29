"Трюк со штрафом": эксперты оценили реалистичность наказания за "кнопкодавство"

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2148 о штрафах для "кнопкодавов". В частности, документом предлагается установить в том числе и уголовную ответственность за не персональное голосование народным депутатом, а также такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн). Новости "Сегодня" расспросили экспертов, удастся ли на практике наказывать депутатов, если инициатива вступит в законную силу.

По мнению политолога Владимира Цыбулько, де-факто штрафовать нардепов до внесения изменений в Конституцию Украины – невозможно, а принятие таких изменений – под вопросом.

"Мне кажется, это трюк, и он упирается в вопрос изменения в Конституцию, а голосов на это у "Слуги народа" нет. Изменения в Конституцию относятся на определенный период. По словам Руслана Стефанчука, где-то в феврале. К февралю "Слуга народа" исчерпает кредит доверия, и будет стараться переформатировать коалицию в расчете на голоса для изменений в Конституцию", – отметил политолог.

Его коллега, политолог Виталий Бала подчеркивает: самая большая фракции могла на своем примере показать борьбу с "кнопкодавством", но этого не сделала.

"С самого начала прихода новой власти после победы на парламентских выборах говорили о технических моментах, которые необходимо применить, чтобы сделать невозможным "кнопкодавство". Разговор не шел о дисциплине. Также не говорили о том, чтобы, имея примеры депутатов "Слуги народа", которые "кнопкодавили" – лишить мандата, что было бы хорошей мерой. Таким образом была бы начата традиция", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в Конституционный суд законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Напомним, в парламенте за первые две недели работы нового созыва засекли трех депутатов за неперсональным голосованием. Позже два депутата от "Слуги народа" отказались от зарплаты за "кнопкодавство".

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