"Речь о дерзком унижении Украины": посол Мельник ответил Шредеру за "карлика"

Все началось с того, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер сделал циничное заявление по Украине, что якобы никакой российский президент не вернет Крым. После этого он еще и обозвал украинского дипломата. Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на оскорбление в свой адрес от "друга Путина" и сказал, что такими высказываниями он унижает всех украинцев.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"С помощью нового модного подкаста господин Шредер стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж. Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда останется во всемирной истории, как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру (Германии. – Ред.) Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а "Северный поток – 2" будет продолжать буксовать", – сказал он.

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Мельник считает, что Шредер теряет самоконтроль и переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону, вместо того, чтобы честно признаться немцам, что его позиция по украинскому вопросу проплачена Кремлем.

"В немецком языке слово "Zwerg" (которым Шредер обозвал Мельника. – Ред.) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалось именно "маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь". Как следует из тональности и контекста, очевидно именно "карлик" и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность. Впрочем, говорится о пренебрежительном отношении не к лицу посла. Речь идет о дерзком унижении Украины и украинцев. Когда подобные фразы в адрес моей родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не являются чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень неприятный привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти", – объяснил посол.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Герхард Шредер, который еще и является председателем совета директоров "Роснефти", грубо обозвал украинского посла из-за Крыма. Немецкий политик пытается активно лоббировать интересы Москвы и при том не стесняется в выражениях, назвав Мельника "карликом".

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