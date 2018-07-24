Референдума на Донбассе быть не может: Волкер объяснил переговоры Трампа и Путина

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не дала результатов по вопросам оккупированного Крыма и урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил в интервью "112 Украина" спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, несмотря на отсутствие подвижек в украинском вопросе, встреча между лидерами этих стран нужна была.

"Я думаю, что было четко заявлено на пресс-конференции, что продолжаются существенные несогласия по поводу Крыма и восточной Украины. Вы слышали, что нет никакого движения к возможному признанию Крыма. Этого не случится. И нет никакого движения по восточной Украине. Это принципиальный вопрос переговоров. Я думаю, что это хорошо, что два президента встретились. Они пытаются создать лучшую атмосферу для дискуссии, но также важно, чтобы мы придерживались четкой позиции по этому вопросу. Именно это и произошло".

Касательно якобы предложения Путина провести референдум на Донбассе Волкер объяснил, что он в любом случае будет нелегитимным.

"Белый дом уже сделал заявление, и он отверг это предложение. В условиях, когда нет контроля украинского правительства на этих территориях, люди живут в ситуации опасности и не имеют свободы передвижения, есть люди, которые выехали, – никакого референдума не может там произойти. Он не будет иметь легитимности. И именно поэтому США и все остальные отвергают предложение любых референдумов".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова Путина по аннексии полуострова. Он отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.

Как рассказывала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, США четко дали понять, что думают о "референдуме" Путина. Она уверена, что Путину "не светит" крымский сценарий на востоке Украины.