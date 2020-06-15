Реформа СБУ: в ведомстве рассказали, как идет подготовка законопроекта

Служба безопасности Украины демонстрирует высокий уровень открытости, готовности к публичной дискуссии по вопросам реформы и настроена учесть профессиональные замечания, которые положительно повлияют на деятельность спецслужбы. Об этом заявил заместитель главы по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь во время онлайн дискуссии о реформировании сектора безопасности, организованной Центром гражданских свобод, передает пресс-служба ведомства.

"Как человек, который ежедневно работает с партнерами из других специальных служб ЕС и НАТО, скажу, что ни одна из них не является столь открытой, когда обсуждается вопрос их реформы. Я считаю, это большое преимущество украинского общества, которое свидетельствует об открытости к таким дискуссиям", – отметил Сергей Пунь.

Он подчеркнул, что доработкой законопроекта о СБУ сейчас занимается профильный комитет Верховной Рады, где создана рабочая группа широкого формата. К участию в ней депутаты включили и представителей СБУ.

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По словам Сергея Пуня, закон о СБУ – это правовая рамка, которая определяет основы: статус, задачи, функции и инструменты, которыми в дальнейшем будет пользоваться служба. В то же время реформа, по его мнению, должна сочетать эффективные инструменты для противодействия угрозам и демократический контроль за деятельностью службы.

Напомним, что проект закона "О Службе безопасности Украины" подан президентом Владимиром Зеленским в парламент 10 марта. В мае Верховная Рада рассмотрела законопроект и направила его на повторное первое чтение. Сейчас работа над текстом проекта продолжается на базе профильного комитета ВР с привлечением экспертных представителей международных партнеров и общественного сектора.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" глава СБУ Иван Баканов рассказал, что реформа службы будет предусматривать сокращение штата и повышение зарплат сотрудникам. Закон о реформе СБУ будет предусматривать гибкую структуру СБУ и механизм действия от угроз, а не от функций. То есть если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ.

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