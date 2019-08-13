Реформатор Нацбанка и гарант новых траншей: все о кандидате на должность премьер-министра Владиславе Рашковане

Назначение Рашкована обещает Украине возобновление сотрудничества с МВФ, что может помочь удержать ситуацию в стране в случае прогнозируемого на следующие годы мирового экономического кризиса

Фото: finclub.net

Владислав Рашкован вполне отвечает критериям, озвученным президентом Владимиром Зеленским: премьером должен быть абсолютно независимый, профессиональный экономист.

Долгое время работал в одном из коммерческих банков, сотрудничал с Американской торговой палатой. Затем перешел в НБУ. В 2014-2016 годах занимал должность и.о. замглавы Нацбанка. В активе Рашкована – членство в совете директоров Киевской школы экономики. Той самой, которая после выборов провела "ликбез" для депутатов из "Слуги народа". Сторонник либеральной экономики, противник всяческих ограничений. Имеет хорошие связи с представителями западных финансовых кругов.

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Родился 23 мая 1978 года в Одессе. В 2000 году окончил Одесский государственный экономический университет.

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С 2006 по 2014 года работал на различных должностях в UniCredit Bank, с 2010 года – финансовый директор, член правления.

С 8 апреля по 25 ноября 2014 года занимал должность директора департамента стратегии и реформированию банковской системы Национального банка Украины, член правления НБУ.

С 25 ноября 2014 года по 1 августа 2016 – и. о. заместителя председателя Национального банка Украины, член правления Национального банка Украины.

С 27 февраля 2017 работает заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.

Женат на Виктории Троцкой, двое детей: дочь София и сын Александр.

Как пишут в СМИ, назначение Рашкована обещает Украине возобновление сотрудничества с МВФ, что может помочь удержать ситуацию в стране в случае прогнозируемого на следующие годы мирового экономического кризиса. Среди отрицательных сторон критики отмечают отсутствие политического опыта и зависимость от международных групп влияния.

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