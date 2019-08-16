Реформатор в бронированном автомобиле: биография Андрея Коболева

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" работает на предприятии уже 17 лет

Фото: AFP

Как и Александр Данилюк, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, комментируя накануне парламентских выборов возможность своего переезда на Грушевского, отметил, что предпочел бы завершить начатое в той структуре, где он работает сейчас. Впрочем, по информации СМИ, на "собеседовании" с президентом Владимиром Зеленским глава НАК отметился.

Отношение к Коболеву в Украине неоднозначное. С одной стороны, он известен как человек, сдвинувший реформы в нефтегазовой сфере с "мертвой точки" и отсудивший для Украины у России рекордную (в мировых масштабах) сумму. С другой – ему так и не удалось завершить реформы: заскорузлая и коррумпированная отрасль пока небезуспешно сопротивляется.

Экономист по образованию, Коболев значительную часть карьеры проработал в НАК "Нафтогаз Украины". Также занимался инвестиционным менеджментом и консалтингом.

Родился 16 августа 1978 года в Киеве.

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В 2000 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив степень магистра международных экономических отношений.

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Отец, Владимир Коболев — главный научный сотрудник Института геофизики НАН Украины, профессор кафедры геофизики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Мать Наталья Коболева свыше 10 лет проживает в США.

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С 1999 по 2002 год работал в украинском подразделении международной консалтинговой группы PricewaterhouseCoopers консультантом по вопросам управления. С 2002 года работает в НАК "Нафтогаз Украины".

С 27 декабря 2003 года по 2017 год Андрей Коболев состоял в браке с Зоряной Коболевой (девичья фамилия — Козяк). У Андрея и Зоряны три дочери.

Как пишут СМИ, Коболев путешествиям предпочитает отдых дома, но в собственности есть гидроцикл. Передвигается в бронированном автомобиле Cadillac Escalade: якобы за время работы в "Нафтогазе" неоднократно получал угрозы.

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