Реформирование парламента и назначение главы НБУ: чем займется Рада на этой неделе

Сегодня, 12:28

Парубий хочет утвердить повестку на всю сессию с почти 3 тысячами законопроектов

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Верховная Рада начнет пленарную неделю с вопросов по сотрудничеству с Международным валютным фондом и Евросоюзом и социальной защите военных, а также планирует рассмотреть вопрос назначения главы Национального банка. Об этом рассказал на Согласительном совете парламента спикер ВР Андрей Парубий.

Так, во вторник Рада рассмотрит семь законопроектов по соцзащите военных, и займется вопросами финансовой политики, которые важны для сотрудничества с МВФ и ЕС.

В среду, по его словам, депутаты традиционно займутся ратификациями международных документов, а также есть предложение начать рассмотрение вопроса о финансовом омбудсмене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На следующий день, в четверг, депутаты займутся среди прочего назначением главы НБУ, реформированием парламента – сокращения комитетов, а также на повестке будут вопросы информационной политики.

Спикер Рады выразил надежду утвердить повестку на всю сессию, в которую предлагается включить 2900 законопроектов, в частности об Антикоррупционном суде, так как он является на сегодняшний день одним из важнейших как для украинцев, так и для международных партнеров.

На днях у Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву. Представитель президента в ВР Ирина Луценко отметила, что претендент на пост главы НБУ уже начал консультации с парламентскими фракциями.
нбу, рада, парубий, законопроекты

Вы сейчас просматриваете новость "Реформирование парламента и назначение главы НБУ: чем займется Рада на этой неделе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Сторонники Саакашвили хотели взорвать Верховную Раду - Луценко

23 Февраля, 23:22

У одного из сторонников Саакашвили изъяли 20 кг пластида, сообщил генпрокурор

Политика

Андрей Парубий. Фото: архив

Парубий cпрогнозировал, когда Рада примет в целом законопроект об Антикоррупционном суде

9 Февраля, 20:37

Спикер отметил, что Антикоррупционной суд – ключевой этап борьбы с коррупцией
Загрузка...

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

В Раде сделали заявление по избирательным участкам РФ в Украине и голосовании Путина в Крыму

9 Февраля, 13:11

Москва попросила открыть избирательные участки в Украине, но в Киеве считают, что "обойдутся"

Политика

Фото: УНН

Порошенко предложил замену е-декларированию "антикоррупционеров"

7 Февраля, 13:54

У президента настаивают на том, чтобы активисты-антикоррупционеры не проходили е-декларирование как физические лица
Загрузка...