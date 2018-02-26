Реформирование парламента и назначение главы НБУ: чем займется Рада на этой неделе

Парубий хочет утвердить повестку на всю сессию с почти 3 тысячами законопроектов

Верховная Рада начнет пленарную неделю с вопросов по сотрудничеству с Международным валютным фондом и Евросоюзом и социальной защите военных, а также планирует рассмотреть вопрос назначения главы Национального банка. Об этом рассказал на Согласительном совете парламента спикер ВР Андрей Парубий.

Так, во вторник Рада рассмотрит семь законопроектов по соцзащите военных, и займется вопросами финансовой политики, которые важны для сотрудничества с МВФ и ЕС.

В среду, по его словам, депутаты традиционно займутся ратификациями международных документов, а также есть предложение начать рассмотрение вопроса о финансовом омбудсмене.

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На следующий день, в четверг, депутаты займутся среди прочего назначением главы НБУ, реформированием парламента – сокращения комитетов, а также на повестке будут вопросы информационной политики.

Спикер Рады выразил надежду утвердить повестку на всю сессию, в которую предлагается включить 2900 законопроектов, в частности об Антикоррупционном суде, так как он является на сегодняшний день одним из важнейших как для украинцев, так и для международных партнеров.

На днях у Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву. Представитель президента в ВР Ирина Луценко отметила, что претендент на пост главы НБУ уже начал консультации с парламентскими фракциями.