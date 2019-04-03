Реформирование "Укроборонпрома": Кабмин утвердил план выполнения указа президента
После скандала в оборонной сфере, за оборонно-промышленный комплекс взялось правительство страны
Кабинет министров поддержал план по выполнению указа президента прозрачности оборонного госзаказа и реформирования оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Отмечается, что своим указом президент Украины ввел в действие решение СНБО о реформировании ОПК и прозрачности гособоронзаказа. Это было обусловлено необходимостью усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в условиях агрессии Российской Федерации.
Кабмину также было поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для этого правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе Наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Как заявлял на днях президент Петр Порошенко, после скандала в оборонной сфере, руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку "детектором лжи". На полиграфе также проверят всех ответственных за финансовую деятельность госпредприятий в составе концерна.
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