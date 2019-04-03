Реформирование "Укроборонпрома": Кабмин утвердил план выполнения указа президента

После скандала в оборонной сфере, за оборонно-промышленный комплекс взялось правительство страны

Фото: Кабинет министров Украины

Реформирование "Укроборонпрома": Кабмин утвердил план выполнения указа президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/49b/bac/5ca49bbac44e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/49b/bac/5ca49bbac44e6.jpg 2019-04-03T14:41:00+03:00 Политика После скандала в оборонной сфере, за оборонно-промышленный комплекс взялось правительство страны

Кабинет министров поддержал план по выполнению указа президента прозрачности оборонного госзаказа и реформирования оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Отмечается, что своим указом президент Украины ввел в действие решение СНБО о реформировании ОПК и прозрачности гособоронзаказа. Это было обусловлено необходимостью усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в ​​условиях агрессии Российской Федерации.

Кабмину также было поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для этого правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Как заявлял на днях президент Петр Порошенко, после скандала в оборонной сфере, руководство "Укроборонпрома" пройдет проверку "детектором лжи". На полиграфе также проверят всех ответственных за финансовую деятельность госпредприятий в составе концерна.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Реформирование "Укроборонпрома": Кабмин утвердил план выполнения указа президента". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.