Реформы в Украине: глава представительства ЕС сделал заявление

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Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заверил, что Брюссель продолжит поддерживать Украину в процессе внедрения реформ.

"Позвольте мне заверить вас, что ЕС будет продолжать поддержку Украины, чтобы все ваши амбициозные реформы и усилия наконец-то принесли ощутимые результаты украинцам и приблизили Украину к ЕС", – сказал он.

Дипломат пояснил, что это будет непросто, однако выразил уверенность в том, что Украина со своим огромным потенциалом достигнет успехов.

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"Успех Украины – это и успех Европы", - подчеркнул Маасикас.

Что касается изменения руководства в институциях ЕС, он заверил, что Украина останется в центре внимания Брюсселя, добавив, что несколько хороших друзей Украины, например, заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам финансовых услуг Валдис Домбровскис, продолжают работу на своих должностях.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба встретился с новым главой делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикасом.

"Матти Маасикас наконец в городе. + 1 в нашем кругу людей, с которыми будем двигать Украину на Запад. Без раскачки, откровенно обсудили все ключевые вопросы повестки дня интеграции Украины в ЕС. И не просто обсудили, но и услышали друг друга", – написал он.

Напомним, новый глава делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикас 11 сентября 2019 года официально начал свою работу. Назначение нового посла ЕС в Украине в 2019 году произошло на ротационной основе.

Маасикас до назначения в Украину занимал должность заместителя министра по вопросам ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии.

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