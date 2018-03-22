Регламентный комитет Рады занялся вопросом Савченко

Сегодня, 09:22

На заседании присутствует и докладывает материалы дела генпрокурор Юрий Луценко, Савченко также присутствует на заседании

Надежда Савченко. Фото: Facebook Надежды Савченко
Надежда Савченко. Фото: Facebook Надежды Савченко

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента в четверг, 22 марта, утром начал рассматривать представления генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Назначенное на 8:30 заседание комитета началось с небольшим опозданием – около 8:40. На заседании присутствует и в настоящее время докладывает материалы дела генпрокурор Украины Юрий Луценко. Савченко также присутствует на заседании.

В начале заседания руководитель комитета Павел Пинзеник сообщил, что в комитет не поступили письменные пояснения Савченко, которая в свою очередь отметила, что устно даст все пояснения, которые посчитает нужными.

В ходе своего выступления Луценко, в частности, заявил, что следствие располагает видеофиксацией изложения планов военного переворота в Украине, изложенного Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Генпрокурор также заявил, что планирует обнародовать данные видеоматериалы.

Ранее представление Генпрокуратуры уже обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В документе говорится – Савченко готовила теракты в Верховной Раде с использованием минометов и гранат. Депутат собиралась дождаться, когда в парламент придут и президент, и премьер, чтобы уничтожить руководителей всех ветвей власти. Также, по данным следствия, нардеп имеет личные отношения с руководителем так называемой "ДНР" Александром Захарченко и в прошлом году не раз с ним встречалась.

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
Верховная Рада, савченко, неприкосновенность

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Источник:

Интерфакс-Украина

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