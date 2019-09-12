Регламентный комитет вызвал Геращенко "на ковер" за "зеленых человечков" в Раде

Геращенко вызвали на заседание Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко вызвали на 12 сентября на заседание Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

Члены комитета рассмотрят письмо главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии относительно высказываний Геращенко во время выступления с трибуны Верховной Рады 10 сентября.

"Друзья, тут мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают "на ковер". (...) Что я могу сказать здесь. У нас пока есть свобода слова и свобода высказывания. А на месте регламентного и вождей слуг я бы занялась своими кнопкодавами", – написала Геращенко в своем фейсбуке.

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Напомним, 10 сентября Рада приняла за основу проект закона №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады "по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Законом призван отменить норму, по которой один депутат может регистрировать проект постановления об отмене решений, принятых парламентом. Это будет возможно только, когда инициативу поддержат не менее 150 нардепов.

Геращенко с трибуны заявила: "5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент".

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

А 10 сентября в Верховной Раде уличили на "кнопкодавстве" внефракционного нардепа Александра Ковалева. Однако оказалось, что первым "кнопкодавом" в парламенте IX созыва стал народный избранник от "Слуги народа".

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