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  1. Новости политики

Репетиции в театрах без зрителей и легальная работа редакций: что изменится в СМИ и культуре из-за карантина

7 мая, 21:07

Елена Кузьмич

С 11 мая разрешено осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки

Кабинет министров Украины, который сегодня представил постановление о продлении карантина до 22 мая с рядом ослаблений с 11 мая, разрешил в стране деятельность в сфере СМИ, в том числе работу журналистов на улицах, в учреждениях, организациях, органах государственной.

Подробнее об этом сообщается в постановлении № 343 от 4 мая, обнародованном на Правительственном портале.

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Так, с 11 мая разрешается работа точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций, организаций, обеспечивающих их полноценное функционирование, в частности производство контента, а также других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу средств массовой информации и доставку контента к телезрителю (провайдеров программной услуги, операторов телекоммуникаций, обеспечивающих распространения сигнала телевидения и радиовещания – Ред) и других производителей аудиовизуального контента.

Будет разрешено сбор журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки, для производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности, в частности на улицах, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти. При этом нужно ограничить доступ к месту съемки и обеспечить всех участников респираторами или защитными масками.

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Разрешается работа субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях (в том числе помещениях, предназначенных для съемки аудиовизуальных произведений (студии, павильоны – Ред), но нужно ограничить количества лиц, осуществляющих кино- и видеосъемку в одном месте, не более 50 человек. Нужно позаботиться об ограничении доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и обеспечение всего персонала, привлеченного к производству аудиовизуального произведения, средствами индивидуальной защиты.

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Также разрешено проведение в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах репетиций, тренировок, которые не предусматривают одновременного собрания большого количества лиц (до 50 человек – Ред.), без зрителей при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий с учетом возможности проезда работников.

Напомним, что ранее Минздрав опубликовал документ об особенностях работы с 11 мая магазинов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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культура СМИ журналисты театр карантин Украина коронавирус ограничения

Источник: Сегодня

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