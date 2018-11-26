Решение "Азовского кризиса": Рада рассмотрит военное положение, а Совбез ООН – агрессию России

Украина инициировала спецзаседание ОБСЕ по ситуации в Керченском проливе

После агрессии России на Азовском море и в Керченском проливе ряд международных организаций проведут заседания, посвященные рассмотрению вопросу решения "Азовского кризиса".

Так, сегодня, 26 ноября, в 16:00 Верховная Рада в закрытом режиме проведет заседание, на котором парламент должен утвердить введение военного положения в Украине сроком на 60 дней.

В 18:00 Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание, посвященное обострению Россией ситуации на Азове и в Керченском проливе.

Кроме того, Украина инициирует спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с агрессивными действиями России в Азовском и Черном морях в отношении украинских судов, сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене.

"Россия использовала военную силу против украинских судов вблизи Керченского пролива. Российская агрессия не ослабевает. Украина инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", – говорится в сообщении посольства в Тwitter.

Смотрите выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" Смотрите в выпусках в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Как известно, в ходе заседания СНБО было принято решение о введении военного положения в Украине. Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".