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Решение ЕС по "крымским санкциям": в МИД Украины отреагировали

12 июня, 13:59

Представитель Украины в ЕС призывает Брюссель усилить давление на Москву

Фото: Getty Images

Представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий приветствует решение послов стран-членов ЕС продлить санкции за незаконную аннексию Крыма Россией. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Приветствую согласование постпредами стран ЕС решения продолжить "крымские санкции" и надеюсь на его скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на Россию из-за "новых репрессий против крымских татар и указа руководства РФ о "паспортизации" украинцев Крыма", - написал дипломат.

Ранее стало известно о том, что послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма. Соответствующее решение было принято в среду, 12 июня, в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER). Данное решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС.

Эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

Всего ЕС применил четыре вида санкций. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, также существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода. В декабре 2018 года лидеры ЕС одобрили решение продлить срок действия санкций, которые истекали 31 января нынешнего года, еще на полгода. Ожидается, что санкции будут продлены на очередном саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.

Напомним, Владимир Зеленский после инаугурации 20 мая провел встречу с представителями администрации и Конгресса США, в ходе которой призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ.


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Тег Россия, Крым, Евросоюз, санкции, Евросовет

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