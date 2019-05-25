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Решение Морского трибунала по пленным украинцам: появилась реакция Волкера

25 мая, 18:47

Спецпредставитель США по вопросам Украины напомнил, что моряки и корабли были захвачены незаконно

Фото: Курт Волкер / Twitter
Фото: Курт Волкер / Twitter.

Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом написал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

"России давно пора освободить членов экипажа и корабли, которые были незаконно захвачены", – отметил он.

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Волкер также прикрепил к твиту заголовок в газете The New York Times о сегодняшнем решении Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли.

В сообщении на странице посольства США в Киеве в Facebook, размещенного еще до вынесения решения Трибуналом, говорится, что Россия ровно шесть месяцев незаконно удерживает украинских моряков и корабли. В дипломатическом ведомстве призвали Москву немедленно освободить их, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, решение Трибунала является четким сигналом для России, что она не может безнаказанно нарушать международное право. По ее словам, Киев и Москва должны до 25 июня отчитаться о выполнении решения Трибунала. При этом дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, добавила она.


В свою очередь в МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

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Тег Крым, Керченский пролив, трибунал, Волкер, Курт Волкер, пленные моряки, Азовский кризис

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