Решение Морского трибунала по пленным украинцам: появилась реакция Волкера

Спецпредставитель США по вопросам Украины напомнил, что моряки и корабли были захвачены незаконно

Фото: Курт Волкер / Twitter.

Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом написал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

"России давно пора освободить членов экипажа и корабли, которые были незаконно захвачены", – отметил он.

Читайте также Красная линия для Кремля: как в Украине реагировали на решение Морского трибунала

Волкер также прикрепил к твиту заголовок в газете The New York Times о сегодняшнем решении Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли.

В сообщении на странице посольства США в Киеве в Facebook, размещенного еще до вынесения решения Трибуналом, говорится, что Россия ровно шесть месяцев незаконно удерживает украинских моряков и корабли. В дипломатическом ведомстве призвали Москву немедленно освободить их, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, решение Трибунала является четким сигналом для России, что она не может безнаказанно нарушать международное право. По ее словам, Киев и Москва должны до 25 июня отчитаться о выполнении решения Трибунала. При этом дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, добавила она.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Решение Морского трибунала по пленным украинцам: появилась реакция Волкера". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"