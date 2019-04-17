Решение московского суда по пленным морякам: Порошенко пригрозил России "возмездием"

Лефортовский суд рассматривает ходатайства следствия о продлении сроков ареста 24 украинским морякам

Кремль продолжает пренебрегать верховенством права и закрывает глаза на требования международного сообщества. Так президент Петр Порошенко в Facebook прокомментировал решение московского суда о продлении ареста украинским военнопленным морякам.

"Российский агрессор никак не может понять, что такими демонстрациями украинцев не запугать. Наши единство и солидарность несокрушимы, как и наша решимость вернуть всех украинских заложников домой. За удерживание наших ребят за решеткой обязательно будет возмездие", – написал Порошенко.

Отметим, сегодня Лефортовский суд рассматривает ходатайства следствия о продлении сроков ареста 24 украинским морякам на три месяца – по четыре материала в одном заседании.

Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

Как мы уже писали, "Сегодня" встретились с родными и близкими захваченного капитана бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, которые передали ему слова поддержки. Подробнее в видеосюжете:

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