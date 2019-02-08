Недопуск наблюдателей из РФ на выборы в Украине: ударит ли это по имиджу Украины

По мнению экспертов, несмотря на отдельные заявления европейских политиков, Украина должна настаивать на своем

Фото: Сегодня

Недопуск наблюдателей из РФ на выборы в Украине: ударит ли это по имиджу Украины Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg 2019-02-08T16:29:00+02:00 Политика По мнению экспертов, несмотря на отдельные заявления европейских политиков, Украина должна настаивать на своем

Ситуация с недопуском наблюдателей ОБСЕ, которые являются гражданами Российской Федерации, останется на уровне заявлений. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его мнению, никаких серьезных последствий такого решения для Украины не будет. ОБСЕ делает такие громкие заявления, потому что мнение этой организации должно быть сбалансированным.

"Все останется на уровне тех политических заявлений, которые есть сейчас. Ситуация не ухудшится. Просто в отчете после выборов может быть сказано, что Украина частично ограничила доступ наблюдателей к выборам, но какого-то разрыва не будет. В силу протоколов у ОБСЕ должна быть сбалансированная позиция, ее представители не могут делать какие-то односторонние заявления. Такова природа этой организации быть сбалансированной – в заявлениях, в позициях", – считает Кучухидзе.

Хотя, по словам эксперта, это все же может незначительно ударить по имиджу Украины.

"Это чисто имиджевая история, показать, как прошли выборы в стране, которая декларирует курс на ЕС и НАТО", – добавляет он.

Такого же мнения придерживается и профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань. Он считает, что на этом могут сыграть отдельные недоброжелатели Украины. Но, несмотря на это, Украина должна отстаивать свою позицию.

"Найдутся отдельные лица и организации, которые будут говорить о том, что Украина не пустила, это недемократично и так далее. Но, я думаю, что наша позиция довольно аргументирована, серьезна и можем здесь доказывать свою правоту. В данному случае мы должны апеллировать к нашей позиции и нашему пониманию ценности ОБСЕ. Очевидно, что это абсурдно пускать представителей страны, которая воюет против нас", – говорит Гарань.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

На это решение Киева последовала жесткая реакция ОБСЕ. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир считает, что это решение противоречит международным принципам наблюдательного процесса за выборами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. В итоге, как заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, член Российского общественного института избирательного права Елизавета Борисова и сотрудница "Института общественной электоральной дипломатии" Кристина Богданова попробуют 11 февраля попасть в Киев для наблюдения за президентскими выборах в рамках миссии БДИПЧ.

В Кремле тоже негативно отреагировали на недопуск российских наблюдателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что у Киева могут быть проблемы с легитимностью выборов.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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