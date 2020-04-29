Решение о новом ослаблении карантина: когда будет рассмотрено

По слова премьера, карантин не будет длиться вечно

Кабмин на следующем заседании планирует рассмотреть решение о новом послаблении карантинных ограничений для бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду вечером, 29 апреля.

"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантинных ограничений. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не грозит новой вспышкой болезни", – написал он на своей странице в Facebook.

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Также Шмыгаль подчеркнул, что правительство не останавливало всю экономику. По его словам, наибольшие ограничения касаются области питания и розничной торговли.

"Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы", – заявил он.

Глава правительства отметил, что карантин не будет длиться вечно. Украина вовремя в него зашла и вовремя из него выйдет. Каждый этап снятия ограничений предусматривает открытие заведений с четкими требованиями к соблюдению санитарных норм.

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"По этому примеру Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм, который позволил правительству на сегодняшнем заседании восстановить деятельность продовольственных рынков. Основным условием для этого является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", – резюмировал он.

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Напомним, Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительства Шмыгаль раскритиковал призывы "досрочно" ослабить карантин. Премьер заверил, что Украина вовремя выйдет из карантинных ограничений, и обратился к бизнесу и политикам.

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