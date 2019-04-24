Решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено — МИД

В МИД акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины

Фото: Телеграф.

Провокационное и преступное решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях является юридически ничтожным, оно не изменит принадлежности жителей оккупированных территорий Донбасса к украинскому гражданству. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, который открывает путь к незаконной выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Считаем этот документ юридически ничтожным и таким, что не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД акцентировали, что Россия, в очередной раз нарушая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, сделала еще один сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых она является.

"Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине после выборов, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в любой деэскалации", - отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о" внутриукраинском конфликте", – отметили в МИД.

Особую обеспокоенность украинской дипломатии вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

"В этой связи, мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать ужесточением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора", – отмечается в документе.

Как сегодня стало известно, Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", – говорится в его указе.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, в Украине не признается двойное гражданство.

Напомним, в декабре прошлого года Совет Федерации России одобрил закон, который дает Путину новые полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке в гуманитарных целях.

В то же время в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, грозят ли Кремлю новые санкции Запада за паспорта жителям ОРДЛО. По его словам, Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы.

Мы также писали, что прошлой осенью Кремль сократил финансирование боевиков. В частности, стало известно о массовом сокращении бюджетников в ОРДЛО – от дворников до работников местных органов власти.

Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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