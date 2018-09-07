"Решение принято в Кремле": в Раде объяснили, зачем Путину выборы в "Л/ДНР"

Назначая выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уверена, что за назначением выборов в т.н. "ДНР" и "ЛНР" стоит Россия.

Она напомнила, что в ноябре 2014 года именно решение о проведении псевдовыборов на оккупированном Донбассе, которое было принято в Кремле, фактически сорвало мирный процесс урегулирования и привело к серьезному обострению ситуации на фронте: эскалации конфликта, убийствам тысяч гражданских и военных, трагедиям в Донецком аэропорту и под Дебальцево.

"Тогда Москва сделала ставку на эскалацию. Ситуация повторяется. Еще пару недель назад "республики" отменили решение о "выборах", а сегодня заявили о назначении выборов на 11 ноября. Нет сомнений, что решение принято в Кремле, что это сценарий дискредитации, постановки на паузу к украинским выборам "нормандского формата", минского процесса. Провокационные заявления и сценарии имеют и еще одну цель – это значительно усложняет дискуссию в ВР о возможности пролонгации действия закона об особенностях местного самоуправления. РФ была уверена, что мы не пролонгируем этот закон и осенью 2017-го и планировала использовать это для снятия санкций", – написала Геращенко в Facebook.

По ее мнению, сейчас Москва также заинтересована, чтобы апеллировать к западным партнерам, что, мол, Киев срывает выполнение политического блока по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Москва ничего не сделала и на шаг не продвинулась в выполнении Минских соглашений. И сейчас идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, зачищая подельников, назначая "выборы", – добавила политик.

Как сегодня стало известно, т.н. "Народные советы ДНР и ЛНР" назначили дату псевдовыборов. Голосование должно состояться 11 ноября 2018 года.

Кроме того, местные так называемые "депутаты" назначили Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР". А накануне его назначения так называемая "генпрокуратура" непризнанной республики заявила, что назначение Дмитрия Трапезникова и. о. главы "ДНР" было незаконным.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" назвал причину спешки России с выборами на Донбассе. По его мнению, Россия может избежать нового ужесточения санкций из-за организации и проведения псевдовыборов на оккупированной территории, а также из-за назначения новых главарей в неконтролируемых Украиной регионах Донбасса, поскольку на сегодняшний день мировое сообщество будет в первую очередь обсуждать введение мер воздействий против РФ из-за дела об отравлении Скрипалей, чем ситуацию с "выборами".