Решение США выйти из ракетного договора с Россией оправдано – Порошенко
Шаг Белого дома соответствует ситуации с безопасностью на европейском континенте и в мире, считает президент
На фоне ситуации с безопасностью в Европе и мире Украина с пониманием восприняла новость о решении Вашингтона временно прекратить действие ракетного договора с Россией.
Об этом, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, 6 марта сказал президент Петр Порошенко, назвав решение США оправданным.
"Украина, как известно, с пониманием отнеслась к решению наших партнеров – США – о выходе из Договора о ракетах среднего и малого радиуса действия. Мы считаем это решение оправданным, отвечающим сегодняшнему состоянию с ситуацией с безопасностью как на европейском континенте, так и в мире в целом", – сказал глава государства.
Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.
Кроме того, ранее министр иностранных дел Павел Климкин напомнил, что Украина поддерживает решение США приостановить действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности, поскольку Россия шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.
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