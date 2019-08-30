Решения и скандалы: как отработала первый день Верховная Рада

/ Фото: Сегодня

В Украине начала работу Верховная Рада IX созыва. Первый день новоизбранного парламента оказался кардинально не похож на старты парламентов предыдущих созывов. Казалось, партия власти задалась целью как можно ярче продемонстрировать всем, что они – совсем не такие, как их предшественники. И у них это получилось.

"Бутерброды с собой"

Первый день (точнее, было бы сказать сутки – поскольку события начались рано утром и завершились глубокой ночью) работы парламента был беспрецедентно продуктивен: депутатам удалось не только решить все кадровые вопросы, назначив руководство Верховной Рады и комитетов ВР, правительство, нового генпрокурора и главу СБУ. Парламент также отменил депутатскую неприкосновенность, сделал большой задел на будущее, позволяющий принять целый ряд законопроектов в сжатые сроки.

Впрочем, по порядку. День большинство депутатов новоизбранного парламента начали с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади и мемориалу Героям Небесной Сотни на одноименной улице (часть бывшей Институтской). Напомним, что 29 августа в нынешнем году впервые отмечается, как день Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины. В мероприятиях приняли участие (поочередно и по отдельности) представители Слуги народа, Европейской солидарности и Голоса.

Отдав дань памяти погибшим героям депутаты пешком двинулись к парламенту, где в 10.00 должно было начаться торжественное заседание по поводу принятия присяги. Туда же тонкими струйками стекались депутаты из других политсил, журналисты и немногочисленные демонстранты.

Вопреки опасениям, особой активности "улицы" в этот день у здания Верховной Рады не наблюдалось. Выразить свои требования к новоизбранным депутатам в этот день под стены пришли от силы несколько сотен человек. По сути, активность была представлена рядом мини-пикетов, состоящих от двух-трех до пары десятков человек каждый. Вооруженные громкоговорителями группы митинговальщиков еще хоть как-то привлекали к себе внимание парламентариев, остальные же были просто незаметны.

Сопоставимым было и число правоохранителей. Наверное, усиленные меры безопасности были предприняты (все же на торжественное заседание прибыло все руководство страны и представители иностранных государств). Но обилие полиции и представителей спецслужб не бросалось в глаза.

А вот что было, в общем, нехарактерным, так это длиннющая очередь из представителей СМИ, с утра выстроившаяся у входа в парламент. На открытие работы Верховной Рады аккредитовалось более 700 журналистов, еще какое-то количество подали заявки, но не были аккредитованы. У "рамки" то и дело возникали дискуссии по поводу аккредитации, очередь, начавшаяся формироваться еще с шести утра продвигалась медленно и многие представители масс-медиа попросту не успели попасть в здание не то что к началу торжественного заседания, но даже к его завершению.

Тем временем другая часть представителей СМИ у входа в парламент "штурмовала" прибывших на заседание депутатов. Накануне стало известно, что в первый день парламент не ограничиться торжественным заседанием, а намерен отработать "полную программу": назначение руководства ВР, нового правительства, распределение комитетов, решение процедурных вопросов. Вишенкой на тортике должно было стать голосование за проект об отмене депутатской неприкосновенности.

"Это часов до трех ночи, – вздыхали между собой искушенные журналисты. – И это, если все пойдет без сучка-задоринки. А если нет…" Забегая наперед отметим, что представители СМИ не ошиблись: парламент завершил рассмотрение запланированных вопросов в 2.45 ночи.

Сомнений нет

Впрочем, на утро 29 августа не видели их не только представители будущей парламентской оппозиции, но и, как можно было понять, представители большинства. Которые, тем не менее, в один голос выражали уверенность, что предложенные проекты, том числе кадровые, будут утверждены.

"Вчера на встрече с фракцией сказал, что Алексей Гончарук был бы неплохим кандидатом, но это один из кандидатов. Я его лично знаю, поэтому если его кандидатура будет предлагаться, я лично буду голосовать "за". Но в любом случае, у нас будет заседание фракции, на котором мы обсудим все кадровые предложения, которые поступят. Голосовать с ходу не будем", – рассказал сайту "Сегодня" нардеп из "Слуги народа" Александр Качура.

Его коллега из фракции Роман Грищук подтвердив, что кадровые вопросы будут обсуждены на фракции, отметил, что, по его убеждению, Слуга народа долдна поддержать кандидатуры министров, предложенные будущим премьером.

"Если мы делегируем премьер-министра, если он набирает свою команду и берет на себя ответственность за ее работу, мы, считаю, должны его поддержать", – отметил депутат.

А Михаил Радуцкий рассказал, что все законопроекты, которые подаются на голосование будут "проверяться" его помощниками-юристами.

"Я не проголосую ни за один законопроект, даже тот, который подают мои коллеги по фракции, пока мои юристы не скажут, что "все ок". Если же будут замечания, попрошу, чтобы коллеги разъяснили по сути этих замечаний. И только если аргументы будут удовлетворительными, поддержу", – рассказал Михаил Радуцкий.

Что думает оппозиция

Приняв присягу (само торжественное заседание, процедура которого строго выписана в законодательстве и регламенте прошло традиционно) депутаты отправились получать депутатские атрибуты (удостоверения, и значки, а также карточки для голосования) и общаться с прессой, которую, наконец, впустили в кулуары.

Внефракционный Виктор Балога рассказал, что в нынешнем парламенте помимо фракций будет создана, как минимум одна депутатская группа.

"Роль внефракционных будет минимизирована, потому будут группы. Нам, самовыдвиженцам и мажоритарщикам нужно консолидироваться, чтобы иметь возможность отстаивать интересы своих избирателей", – рассказал Виктор Балога.

Представитель "Батькивщины" Сергей Соболев рассказывал, что политсила готова поддержать кадровые инициативы партии власти, но не безоговорочно.

"Смотря какие кандидатуры будут предложены. Мы пока что не знаем, кого подадут должность премьера, министров, генпрокурора. Будем смотреть и определятся с поддержкой", – рассказал Сергей Соболев.

Забегая наперед отметим, что подобные замечания еще не раз звучали в этот день. В том числе из уст представителей фракций, которые принято считать идеологическими союзниками "Слуги народа". Так, достаточно резко высказался по поводу методов формирования правительства руководитель фракции "Голос" Сергей Рахманин. А объявившая об оппозиции фракция Европейская солидарность под конец дня вообще покинула зал в знак протеста против нарушений регламента, которыми сопровождалось принятие решений.

Руководство ВР: неожиданностей не случилось

Впрочем, что касается кадровых вопросов, то утверждение из прошло в строгом соответствии с процедурой. Порой казалось, что соблюдению тонкостей регламента уделяется даже больше внимания, чем нужно. В 13.00 открылась "рабочая" сессия парламента. "Временно" председательствующий на заседании Дмитрий Разумков огласил список фракций и групп в новом парламенте и их руководство.

Так крупнейшую фракцию Слага народа (объявленную монокоалицией) возглавил Давид Арахамия. Фракцию Оппоплатформа – За жизнь - Юрий Бойко, Батькивщина – Юлия Тимошенко, фракцию Европейская соидарность – Ирина Геращенко и Артур Герасимов, Голос – Сергей Рахманин. Помимо этого было объявлено о создании в парламенте группы "За будущее" в составе 23 депутатов. Ее возглавили Виктор Бондар и Тарас Батенко.

После этого депутаты сразу же приступили к избранию руководства Верховной Рады. Как и ожидалось, спикером на безальтернативной основе был избран глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, первым вице-спикером – также "планово" стал представитель резидента в парламенте прошлого созыва Руслан Стефанчук.

Интрига закрутилась вокруг назначения вице-спикера. На эту должность, которую партия власти "отдала" оппозиции было подано четыре кандидатуры. Европейская солидарность выдвинула лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева, Батькивщина – Елену Кондратюк. От независимых депутатов была выдвинута Ирина Констанкевич, и от ОПЗЖ – Нестор Шуфрич. Рейтинговое голосование показало, что наибольшую поддержку в зале имеет Елена Кондратюк. В итоге она и была избрана вице-спикером.

Кадровые решения

Затем депутаты приступили к избранию премьера. К тому времени уже было известны результаты заседания фракции Слуги народа при участии президента Владимира Зеленского и кандидатура на пост премьер-министра. Как ранее сообщали многочисленные источники, на должность был выдвинут заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. Представлять его залу прибыл сам президент.

Выступив с короткой речью и призвав парламентариев "засучить рукава" и работать Зеленский остался в зале наблюдать за процессом.

После презентационного выступления кандидата (ключевой месседж: успехи Украины во всем, в том числе в достижении мира непосредственно зависят от роста экономики; задача правительства – обеспечить этот рост) Алексей Гончарук 290 голосами "за" был избран премьер-министром и отправился "формировать правительство". Разумеется, формально: окончательный список будущих министров, обнародованный на вышеупомянутом заседании фракции уже вовсю гулял кулуарами парламента.

Верховная же Рада, не сбавляя темпа принялась за кадровые решения из "президентской квоты". Так, министром обороны по представлению главы государствабыл утвержденсоветник президента, ранее возглавлявший Проектный офис реформ при Министерстве обороны Андрей Загороднюк. Главой МИД стал замглавы Офиса президента, бывший первый замминистра иностранных дел и глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. И.о. главы СБУ, друг детства Владимира Зеленского Илья Баканов возглавил Службу безопасности Украины уже без приставики "и.о".

В зале вернулся новый глава правительства Алексей Гончарук – теперь уже с "официальным" списком кандидатов в министры. За который большинство и союзники СН в парламенте тут же проголосовали. При этом особого противодействия и критики по предложенным кандидатурам со стороны оппозиции не наблюдалось. Лишь Европейской солидарности выразила протест против сокращения и обхеинения ряда министерств. А Голос – несогласие с принципом формирования Кабмина.

"Люди, которых нам представляют как правительство, – это совершенно разные люди, это как части одного большого существа. Там есть люди, к которым чувствуешь абсолютное доверие, которым хочется поддержать и словом, и делом, и плечом, и законопроектом, а есть люди, в отношении которых информации гораздо меньше, чем вопросов к ним… Там просто разный набор людей, по которым очень трудно найти общий знаменатель, очень трудно найти принципы, по которым эти люди подбирались. И очень трудно понять, какой перечень первоочередных законопроектов, который перечень приоритетов реформ, какой принцип действий, которые эти люди исповедуют. И поэтому голосовать за этих людей как и за правительство на удивление трудно. Даже несмотря на огромное, еще раз подчеркиваю, уважение к отдельным кандидатам", – заявил в частности глава фракции Голос Сергей Рахманин.

Столь же оперативно парламент проголосовал за состав Комитетов Верховной Радыи их руководство и утвердил новым генеральным прокурором (удовлетворив перед этим заявление об отставке Юрия Луценко) еще одного заместителя главы Офиса президента – Руслана Рябошапку.

"Уникальный проект"

Завершив кадровыми вопросами, депутаты без перерыва начали рассматривать "изюминку" сегодняшнего дня: закон о неприкосновенности народных депутатов. Дело близилось к полуночи, но столь близкий нардепам вопрос не оставил никого равнодушным внеся определенное оживление в зал.

"Сегодня мы имеем уникальный проект. Проект, который разрабатывался еще партией, которая сегодня составляет фракцию "Оппоблок", далее вносился Петром Алексеевичем Порошенко, и сегодня будет вынесен на обсуждение всего украинского парламента, – презентовал решение вице-спикер Руслан Стефанчук. – Я думаю, что мы не имеем права воздержаться от голосования и не имеем права голосовать против, потому воздержавшись от голосования и голосованием против мы предадим каждого украинца".

Предавать каждого украинца не хотелось никому из депутатов, потому претензий к сути закона в зале не высказал никто. Однако были претензии к процедуре. Так, представители ОПЗЖ и Евросолидарности отметили, что в своем заклбчении к предлагаемому к рассмотрению проекту Конституционный суд высказал ряд замечаний. Их должна была учесть Верховная Рада еще прошлого созыва, но не сделала этого, рассмотре проект, но не доработав его. А потому рассмотрение проекта нынешним парламентом не отвечает требованиям закона.

"В соответствии с Законом о Регламенте этот законопроект считается, над которым не продлена работу и снятым с рассмотрения. Его не существует. Мы сейчас рассматриваем несуществующий законопроект, чем грубо нарушаем конституционную процедуру рассмотрения законопроектов! Надо было сделать по Конституции: внести новый законопроект, направить в Конституционный Суд…" – эмоционально пытался убедить коллег депутат Руслан Князевич.

Однако аргументы оппозиции не подействовали. Вопрос об ограничении депутатской неприкосновенности был поставлен на голосование и проголосован по процедуре предварительного утверждения. Окончательное решение будет принято на следующей сессии парламента, которая начнется уже через несколько дней – 3 сентября. Таким образом Верховная Рада IX созыва за неделю сможет сделать то, чего не удавалось сделать парламентам предыдущих созывов на протяжении двух десятков лет

Задел на будущее

Решение о депутаткой неприкосновенности было принято в полпервого ночи 363 голосами "за". А уже через несколько минут кажущееся единство большинства и оппозиции рухнуло и разразился скандал. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия зачитал письмо президента к парламенту с просьбой рассмотреть ряд законопроектов, в том числе и по изменению Конституции.

"По указанным законопроектам, я прошу поручить Комитету по вопросам правовой политики подготовить их к рассмотрению. Что касается других законопроектов, отмеченных главой государства, предлагаем дать поручение Верховной Рады комитетам подготовить их на срочное рассмотрение с сокращением сроков внесения альтернативных законопроектов", – заявил Арахамия.

Монокоалиция под ропот оппозиции тотчас начала голосовать за срочное рассмотрение вопросов. Возмущение действиями большинства пояснялось несколькими причинами. Во-первых, вопросы, по которым шло голосование не были включены в повестку сессии. Во-вторых, сокращение срока внесения альтернативных законопроектов означало, что такие законопроекты даже при большом желании попросту могут не успеть подготовить. Фактически, большинство формировало безальтернативную повестку по целой группе ключевых законов. Акцентируем: большинство не рассматривало сами законопроекты. Но принимало решения, позволяющие их оперативно рассмотреть на следующей сессии. Что касается самих проектов, то список, предложенный президентом, оказался чрезвычайно обширен – от проектов по финансированию кинематографа до антикоррупционных законопроектов.

"Сейчас мы не понимаем, что происходит. Вы осуществляете десятки голосований вопросов повестки дня, которые не утверждены, а, следовательно, это все голосования являются незаконными. Учитывая эти обстоятельства, просим прекратить незаконную процедуру рассмотрения тех вопросов, которые не рассмотрены, а соблюдать процедуры", – попробовал убедить коллег прекратить голосование Руслан Князевич.

Однако вице-спикер Руслан Стефанчук парировал реплику, заметив, что регламент позволяет включать в повестку дня пленарного заседания без дополнительного включения в повестку дня сессии законопроект, если он был подготовлен для срочного рассмотрения во исполнение соответствующего поручения Верховной Рады.

Большинство продолжило с огромной скоростью принимать решения, а Европейская солидарность и депутаты из Голоса потянулись к выходу. Позже оказалось, что ЕС покинули заседание совсем, а Голос – на время утверждения вопросов, не внесенных в повестку дня.

В завершение дня большинство утвердило календарный план и повестку следующей сессии. Парламент ушел на трехдневные каникулы, оставив после первого дня своей работы далеко не однозначные впечатления.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама